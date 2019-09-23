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«Она катает профессионально»: Агутин рассказал о карточных успехах Варум

Певица прекрасно играет в покер.

«Она катает профессионально»: Агутин рассказал о карточных успехах Варум
Агутин рассказал, что Варум играет в карты/globallookpress.com

Музыкант Леонид Агутин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об игре в карты своей жены певицы Анжелики Варум. Оказывается, она профессионально играет в покер. Причем часто приносит домой хорошие выигрыши.

Анжелика Варум. Фото
Варум прекрасно играет в карты/globallookpress.com

«Она у меня очень азартная. Я с ней в карты не играю ни в коем случае. Это бесполезно. Она катает профессионально. Так вот идет в компанию, где 10-12 здоровенных мужиков. Они виски пьют, сигары курят. Она одна маленький цыпленок сидит. Раздевает их на деньги и приходит с ними домой», — заявил Леонид Агутин.

Сама певица не скрывает, что обожает играть в карты на деньги. Это увлечение у нее еще с девяностых годов прошлого века. «Да, я играю. Играю в покер и преферанс. Самый крупный выигрыш? Не скажу. Это было прибыльно, но очень нервно и утомительно. Никаких денег не стоит», — заявила супруга Леонида Агутина.

Кстати, в карты любит играть не только Варум. К примеру, Лев Лещенко с утра играет с женой. Как он отметил, делает он это для того, чтобы «включились мозги» перед рабочим днем.

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Тэги:

Анжелика ВарумЛеонид АгутинПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Она катает профессионально»: Агутин рассказал о карточных успехах Варум
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