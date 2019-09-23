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На семейном захоронении родных Заворотнюк есть одно свободное место

Родные актрисы похоронены на Анкудиновском кладбище в Подмосковье.

На семейном захоронении родных Заворотнюк есть одно свободное место
Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга/globallookpress.com

На семейном захоронении у родных актрисы Анастасии Заворотнюк в Подмосковье на Анкудиновском кладбище есть одно свободное место. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Для кого его изначально готовила — неизвестно.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, борется с раком/globallookpress.com

Отметим, что за последние несколько лет в жизни актрисы случилось сразу несколько трагедий. Около четырех лет назад, предположительно, от онкологического заболевания умер отец звезды Юрий Заворотнюк. Он долгие годы трудился режиссёром астраханского ТЮЗа.

Еще через год страшный пожар случился в доме крестного актрисы. Все люди сгорели. А около года назад от перитонита умер родной брат актрисы. Именно Анастасия Заворотнюк взяла на себя всю организацию похорон, потому что ее мать, которая сейчас живет с ней, находилась в подавленном состоянии.

Напомним, что родные Анастасии Заворотнюк не комментируют информацию о ее самочувствии. Из-за этого в прессе рождается огромное количество версий о самочувствии звезды.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнкудиновское кладбищеПодмосковьепрограмма "Звезды сошлись"
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На семейном захоронении родных Заворотнюк есть одно свободное место
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