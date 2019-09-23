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Первый муж Заворотнюк попросил прощения у бывшей жены

По словам Олафа Шварцкопфа, он не смог дать того, чего заслуживала эта женщина.

Первый муж Заворотнюк попросил прощения у бывшей жены
Первый муж Заворотнюк попросил прощения у бывшей жены/globallookpress.com

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф, которая, по слухам, сейчас борется с онкологическим заболеванием и находится в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ попросил прощения у своей бывшей супруги, с которой прожил всего чуть больше года.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Первый муж Заворотнюк попросил прощения у актрисы/globallookpress.com

Мужчина специально прибыл из Магнитогорска, города в Челябинской области, где ютится в крохотной квартире с дочкой, в Москву. Его цель — встретиться с бывшей женой, которую, как он признался, сильно любил.

«Настя, прости меня за то, что не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий», — заявил Олаф Шварцкопф.

Мужчина отметил, что его бывшая жена — потрясающая женщина. При этом он подчеркнул, что она, конечно, не очень хозяйственная, но у нее есть огромное количество других положительных качеств, которые он не смог разглядеть, что и привело к их расставанию.

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Первый муж Заворотнюк попросил прощения у бывшей жены
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