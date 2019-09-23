Первый муж Заворотнюк приехал в Москву, чтобы поговорить с актрисой

Олаф Шварцкопф отметил, что пока не может выйти на связь с первой женой.

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк немец Олаф Шварцкопф прибыл в Москву из Магнитогорска, где он живет в скромной квартире, чтобы встретиться с бывшей женой. Он пришел в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Мужчина признался, что обеспокоен о здоровье звезды. По слухам, она сейчас борется с раком мозга.

«Я узнал о болезни Насти из средств массовой информации. Следил за ее успехами. Локти не кусал, что мы расстались, но был всегда рад за нее. Мы познакомились на дне рождения у Евгения Миронова. Она яркая женщина. Я предложил проводить ее домой. Ухаживал за ней, дарил цветы, встречал после спектаклей. В общем были очень красивые отношения», — заявил Олаф Шварцкопф.

Мужчина отметил, что был женат до встречи с Настей. Его первая супруга скончалась. На седьмом месяце беременности у женщины обнаружили пиелонефрит. Врачи не смогли спасти ребенка и жену Шварцкопфа. А потом в его жизни появилась Заворотнюк.

«Настя всегда хотела стать мамой. Наверное, я не дал ей того, чего она хотела. Может больше внимания с моей стороны требовалось. Вскоре я уехал в Таллин, она осталась в Москве. Отношения охладели. Узнал, что она сделала аборт и мы разошлись. Я больше не был женат. Воспитываю дочь один. Мы с моей гражданской женой приняли решение, что лучше я буду воспитывать ребенка», — заявил Шварцкопф.