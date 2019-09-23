Отец Фриске заявил, что опухоль у дочери спровоцировала беременность

Владимир заметил, что он сопоставил все факты и других выводов не сделал.

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году, Владимир в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что только именно беременность виновата в развитии онкологического заболевания у его дочери.

«Думаю, что только беременность могла спровоцировать болезнь Жанны. Я сопоставлял все факты. Много передумал. Я думаю, что именно беременность сделала свое дело. Возможно, что у Жанны уже были какие-то симптомы, но их просто не увидели. Был какой-то толчок для развития опухоли. А когда ее потом через два месяца уже привезли в больницу опухоль была в четыре сантиметра», — заявил Владимир Фриске.

Также отец Жанны Фриске отметил, что когда опухоль распалась, то он разговаривал с дочерью. Та сказала, что разговаривала с врачами, которые ее вели. Они ей подтвердили, что опухоль у нее не видели. А, возможно, ее просто еще не было.

Все гости в студии сошлись во мнении, что медики могли просто не заметить опухоль. «Не были и не видели – разные вещи», — заметил и сам Владимир Фриске.