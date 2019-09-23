«Это нормально!»: Эммануил Виторган прокомментировал свадебный танец Собчак

Актер желает своей бывшей невестке только добра и счастья.

79-летний актер Эммануил Виторган с достоинством прокомментировал вольный свадебный танец бывшей невестки Ксении Собчак. Напомним, светская львица на своей свадьбе эпатировала публику танцем в боди под песню «Войди в меня» в сопровождении танцовщиц в костюмах монашек и военных.

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«Это нормально!» — сказал он, отвечая на вопрос журналиста «НТВ», который спросил, видел ли он танец Ксении.

По мнению Виторгана, в разводе его сына с телеведущей нет ничего страшного. Новой семье бывшей невестки актер пожелал всего хорошего.

Отметим, что это не первое высказывание бывшего свекра Собчак о ее второй свадьбе. Ранее он называл ее второе бракосочетание «замечательным», акцентировав, что в принципе создание семьи – это дело хорошее. А каковы детали торжества – уже неважно.