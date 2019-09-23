Пациентка медцентра заявила, что лечение Заворотнюк приостановлено

Женщина также подтвердила версию о парализации актрисы.

Женщина, представившаяся пациенткой «Европейского медицинского центра», сообщила журналистам «НТВ», что Анастасия Заворотнюк лечится с ней в одной клинике. По ее данным, лечение актрисы прекращено, речь идет только о поддержании жизни.

Как сообщила собеседница телеканала, 14 сентября Заворотнюк частично парализовало, на следующий день ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а уже 16 сентября врачи якобы прекратили лечить актрису. В настоящее время, по версии женщины, доктора занимаются только поддержанием работы сердца звезды «Прекрасной няни». Предполагаемая свидетельница событий считает, что дни актрисы уже сочтены.

«Она лежит просто, умирает», — сказала собеседница журналисту.

По данным СМИ, пребывание любимицы публики в клинике обходится ее родным минимум в 40 тысяч рублей.