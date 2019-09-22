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«Только семья ее может спасти»: сестра Фриске высказалась о Заворотнюк

Наталья считает, что у актрисы будет время, чтобы справиться с возможной болезнью.

«Только семья ее может спасти»: сестра Фриске высказалась о Заворотнюк
Наталья Фриске переживает за здоровье Заворотнюк/globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась об актрисе Анастасии Заворотнюк. Напомним, что звезда сериала «Моя прекрасная няня», по слухам, борется с тяжелым недугом – раком мозга. Ее родственники на связь с журналистами не выходят и ясность не вносят.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, борется с раком мозга/globallookpress.com

При этом, что такое тяжелое онкологическое заболевание Наталья Фриске знает не понаслышке. Ее сестра на протяжении двух лет пыталась победить рак, но в итоге проиграла.

Как считает Наталья Фриске, сын Платон продлил на два года жизнь ее сестре. Если бы не ребенок, то яркая исполнительница ушла бы из жизни намного раньше.

«Жанне Платошка помогал. Благодаря ему она два года жила. А Насте желаю здоровья. Я знаю, как ее любит муж, детишки. Только семья ее может спасти. Это все очень тяжело. Каждый по-своему переживает. Надо побыть с самим собой. Я думаю у нее будет время полечиться», — заявила Наталья Фриске.

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Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкЖанна ФрискеНаталья ФрискеПлатон ШепелевПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Только семья ее может спасти»: сестра Фриске высказалась о Заворотнюк
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