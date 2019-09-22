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Нелли Кобзон вспомнила, как Заворотнюк обращалась за помощью к ее мужу

Как сказала супруга певца, Иосиф Давидович помогал всегда всем страждущим.

Нелли Кобзон вспомнила, как Заворотнюк обращалась за помощью к ее мужу
Вдова Кобзона заявила, что ее муж помогал Заворотнюк/globallookpress.com

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила, что много лет назад актриса Анастасия Заворотнюк обращалась за помощью к ее мужу.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк просила помощи у Кобзона много лет назад/globallookpress.com

Напомним, что сейчас звезда сериала «Моя прекрасная няня», по слухам, лечится от рака мозга. Кстати, Кобзон сам много лет боролся с онкологическим заболеваем и в итоге на какое-то время победил болезнь. Он ушел из жизни в 2018 году.

«Настя обращалась за помощью к Иосифу Давидовичу. Это были какие-то жизненные ситуации. Настя не могла сама решить. Иосиф Давидович помогал всем страждущим. Насте он тоже помог», — заметила Нелли Кобзон.

Сама Нелли в эти дни переживает за Анастасию Заворотнюк. «Я не знаю, нужен ли мой звонок родственникам Насти, но чем могу я всегда помогу. Я очень уважаю эту актрису. Красивую, потрясающую женщину. Мне ее безумно жалко», — заметила Нелли Кобзон.

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Нелли Кобзон вспомнила, как Заворотнюк обращалась за помощью к ее мужу
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