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Юлия Ковальчук перечислила свои «цвета для счастья»

Певица порассуждала в соцсети о цветотерапии.

Юлия Ковальчук перечислила свои «цвета для счастья»
Юлия Ковальчук. Фото: globallookpress

Юлия Ковальчук провела короткий отпуск в Италии, а накануне сообщила, что ее отдых заканчивается. Видимо, к возвращению в прохладную Москву певица решила подготовиться основательно. Она рассказала в Instagram о психологической теории цветотерапии, согласно которой цвета способны менять настроение человека.

Артистка сразу оговорилась, что не считает эту теорию научной, но уверена, что пользу подобная система принести может. По крайней мере, есть оттенки, которые помогают ей самой набраться бодрости и оптимизма.

«По мнению психологов, «язык» цветов универсален, он действует независимо от религии и национальности. Так вот, мои цвета для счастья: желтый, голубой, зеленый и белый», – пишет Ковальчук.

К слову, многие подписчики блога согласились с мнением Юлии. «О, да! Особенно белый и желтый, цвет шампанского в бокале», «Сейчас осень и все ходят в темном, а у меня небесно-голубое пальто и желтый шарф», «А я фанатею от зеленого, однозначно мой цвет!» – поддержали певицу фанаты.

Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» и ее супруг Алексей Чумаков растят маленькую дочку Амелию. Артистка посвящает много времени заботам о наследнице, но недавно она сообщила, что задумалась о втором ребенке.

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Юлия Ковальчук перечислила свои «цвета для счастья»
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