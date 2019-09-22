Юлия Ковальчук перечислила свои «цвета для счастья»

Юлия Ковальчук провела короткий отпуск в Италии, а накануне сообщила, что ее отдых заканчивается. Видимо, к возвращению в прохладную Москву певица решила подготовиться основательно. Она рассказала в Instagram о психологической теории цветотерапии, согласно которой цвета способны менять настроение человека.

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Артистка сразу оговорилась, что не считает эту теорию научной, но уверена, что пользу подобная система принести может. По крайней мере, есть оттенки, которые помогают ей самой набраться бодрости и оптимизма.

«По мнению психологов, «язык» цветов универсален, он действует независимо от религии и национальности. Так вот, мои цвета для счастья: желтый, голубой, зеленый и белый», – пишет Ковальчук.

К слову, многие подписчики блога согласились с мнением Юлии. «О, да! Особенно белый и желтый, цвет шампанского в бокале», «Сейчас осень и все ходят в темном, а у меня небесно-голубое пальто и желтый шарф», «А я фанатею от зеленого, однозначно мой цвет!» – поддержали певицу фанаты.

Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» и ее супруг Алексей Чумаков растят маленькую дочку Амелию. Артистка посвящает много времени заботам о наследнице, но недавно она сообщила, что задумалась о втором ребенке.