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Донцова вспомнила, что ей давали два месяца жизни после диагноза «рак»

По словам писательницы, она решила бороться за свою жизнь.

Донцова вспомнила, что ей давали два месяца жизни после диагноза «рак»
Донцова смогла победить рак/globallookpress.com

Писательница Дарья Донцова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как ей поставили страшный диагноз — онкологическое заболевание. Тогда, по ее признанию, у нее случилась истерика.

Дарья Донцова. Фото
Донцова победила рак/globallookpress.com

«Мне очень мило сказали, что осталось жить меньше двух месяцев. Помню, что я вышла на автобусную остановку и спросила себя: «А что мне делать?» Начала рыдать. Ну так чисто по-женски. Сопли и слезы льются. Потом пришла домой. А у меня дома такие занавески. Я их сшила своими руками. И вся семья меня осудила. Сказали, что темно и плохо. Сняла эти занавески и думаю. Так, муж молодой. Внешне симпатичный. Он найдет себе очень быстро другую жену. Ну понятно. Детей трое. Мальчики-то уже взрослые, а девочке десять лет всего», — рассказала Донцова.

Как отметила писательница, именно занавески заставили ее начать бороться со смертельной болезнью. Она позвонила своей подруге-врачу по щитовидной железе. Та сказала писательнице приезжать.

«Подруга сказала, что просто так не умирают. И я решила бороться за свою жизнь», — заявила Дарья Донцова.

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Дарья ДонцоваЛера Кудрявцевапрограмма "Звезды сошлись"
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Донцова вспомнила, что ей давали два месяца жизни после диагноза «рак»
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