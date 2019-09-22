Донцова вспомнила, что ей давали два месяца жизни после диагноза «рак»

По словам писательницы, она решила бороться за свою жизнь.

Писательница Дарья Донцова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как ей поставили страшный диагноз — онкологическое заболевание. Тогда, по ее признанию, у нее случилась истерика.

«Мне очень мило сказали, что осталось жить меньше двух месяцев. Помню, что я вышла на автобусную остановку и спросила себя: «А что мне делать?» Начала рыдать. Ну так чисто по-женски. Сопли и слезы льются. Потом пришла домой. А у меня дома такие занавески. Я их сшила своими руками. И вся семья меня осудила. Сказали, что темно и плохо. Сняла эти занавески и думаю. Так, муж молодой. Внешне симпатичный. Он найдет себе очень быстро другую жену. Ну понятно. Детей трое. Мальчики-то уже взрослые, а девочке десять лет всего», — рассказала Донцова.

Как отметила писательница, именно занавески заставили ее начать бороться со смертельной болезнью. Она позвонила своей подруге-врачу по щитовидной железе. Та сказала писательнице приезжать.

«Подруга сказала, что просто так не умирают. И я решила бороться за свою жизнь», — заявила Дарья Донцова.