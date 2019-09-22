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Ирина Млодик 25 лет назад смогла победить рак

Супруга Эммануила Виторгана сделала признание в студии программы «Звезды сошлись».

Ирина Млодик 25 лет назад смогла победить рак
Млодик смогла победить рак/globallookpress.com

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик 25 лет назад вылечилась от рака. Об этом она рассказала в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Ирина Млодик с мужем. Фото
Млодик победила рак/globallookpress.com

«Конечно, было страшно. Я, как и любой человек, который встречается с этой болезнью, думала прежде всего о своих родных. Я сама не из пугливых. Я достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет я ничего не рассказывала. Папа знал, папе я рассказала. Папа с мамой жили отдельно. Когда мама узнала, конечно, был ужас в ее глазах. Я жестко сказала маме: Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло», — заявила супруга Виторгана.

Ирина Млодик подчеркнула, что очень страшно, когда ребенок болеет. Она отметила, что в этот момент лучше не жалеть человека, потому что ему и так самому страшно.

«Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому как-то относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, с друзьями. Главное —  это быть здоровым. Самое главное в этот момент не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: «Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит».

Млодик отметила, что в палате с ней лежала девочка, у которой была меньшая стадия, но она сильно рыдала. Супруга Виторгана ее успокаивала и говорила, что они будут жить.

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Ирина Млодикпрограмма "Звезды сошлись"Эммануил Виторган
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Ирина Млодик 25 лет назад смогла победить рак
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