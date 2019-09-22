Фриске начала путать небо с землей при первых симптомах рака мозга

Отец певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака мозга в июне 2015 года, Владимир рассказал в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, что болезнь у его дочери развивалась очень стремительно.

Ребенок у певицы родился в начале апреля 2013 года. За несколько недель до этого она прошла полное обследование. Сделала в том числе МРТ, которое болезнь не выявило.

«Все было хорошо. У нее все это развилось где-то с 7 апреля по 7 июня 2013 года. Буквально за два месяца. Первые симптомы такие. Она начала путать небо с землей. Потом она зашла в воду и чуть не утонула. Говорила матери: «Я чуть не утонула». Она очень сильно хотела спать. Закрывала все окна и ложилась спать. Она пряталась от света. И у нее начались сильные головные боли. Таблетки и уколы не помогали. Сознание она потеряла 24 июня, и ее забрала скорая помощь», — рассказал Владимир Фриске.

Между тем присутствующий в студии онколог Николай Потуданский, который был прекрасно осведомлен о ходе лечения певицы, заметил, что болезнь у дочери Владимира Фриске могли пропустить врачи. Опухоль, как он сказал, выросла за два месяца на 4 сантиметра и стала с куриное яйцо.