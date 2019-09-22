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Врач-онколог высказался о симптоматике рака в связи с возможной болезнью Заворотнюк

По словам Николая Потуданского, на ранних этапах глиобластому «выловить» очень непросто.

Врач-онколог высказался о симптоматике рака в связи с возможной болезнью Заворотнюк
Заворотнюк находится в одной из столичных клиник/globallookpress.com

Врач-онколог Николай Потуданский в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказался о возможной симптоматике глиобластомы – агрессивной формы рака мозга. Напомним, что, по слухам, с этой болезнью борется сейчас актриса Анастасия Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, страдает раком мозга/globallookpress.com

«Глиобластома — довольно редкая опухоль. Надо просто заботиться о своем здоровье после последних случаев, произошедших с известными людьми. Глиобластома из всех опухолей мозга занимает где-то 12 процентов. Да, действительно она злокачественная. Да, на раннем этапе очень сложно определить эту опухоль, потому что симптоматика появляется тогда, когда она занимает уже определенный объем. И давит на те или иные центры. Часто выявляется при случайном обследовании. То есть пациента беспокоят головные боли. Ну а кого не беспокоят головные боли? Вы же не бежите тут же делать МРТ. И вот эти нарастающие симптомы, они уже потом становятся грозными. Эти ситуации со звездами должны настораживать нас и направлять на какие-то действия. Раз в год необходимо проходить комплексное обследование. Но его должен назначить ваш лечащий врач, которому вы доверяете», — заявил специалист.

Также он заметил, что если речь идет о глиобластоме, то пациенту назначается только паллиативная терапия.

«Начался отек легких, воспаление – необходимо воздействовать на воспаление. Если начались боли, то воздействуем на боли. Улучшаем качество жизни. Паллиативная медицина не направлена на излечение от основного заболевания. Она направлена на улучшение качества жизни. Возможно проведение паллиативной химиотерапии, но здесь все зависит от состояния пациента, потому что химиотерапия — тяжелая терапия и не каждый ее переносит по сопутствующей патологии. Здесь все индивидуально должно быть», — заявил врач.

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Врач-онколог высказался о симптоматике рака в связи с возможной болезнью Заворотнюк
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