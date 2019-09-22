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Фриске заявил, что его дочь при четвертой стадии рака не выходила из комы

По словам отца исполнительницы, если у Заворотнюк глиобластома, то она неизлечима.

Фриске заявил, что его дочь при четвертой стадии рака не выходила из комы
Отец Фриске считает, что четвертая стадия рака уже неизлечима/globallookpress.com

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил о своей дочери. Яркая исполнительница на протяжении двух лет боролась с раком мозга, причем с его агрессивной формой — глиобластомой, но проиграла в этой войне. Она, напомним, ушла из жизни летом 2015 года.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, тяжело больна/globallookpress.com

В студии программы он вспомнил, когда узнал о возможной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. По слухам, у звезды четвертая стадия рака мозга. Она, возможно, в тяжелом состоянии в клинике.

«Я узнал о болезни Насти где-то в июле. Симптомы эти, как у Жанны. Если это глиобластома, то она неизлечима. У Жанны она была второй-третьей степени, а здесь уже четвертая», — заявил он.

Мужчина отметил, что спасти Заворотнюк, если, конечно, диагноз верен, просто нереально. «Когда у Жанны наступила четвертая степень, то она уже ушла в кому и больше не выходила из нее. Я помню, когда дочка лежала совсем, то к ней подошел сын Платон. Он дотронулся до нее. А у нее на пальце был аппарат. И он сразу стал показывать учащенный пульс. Она чувствовала, когда ребенок к ней подходил», — заметил Владимир Фриске.

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Фриске заявил, что его дочь при четвертой стадии рака не выходила из комы
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