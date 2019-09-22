Неожиданно: Брэд Питт впервые рассказал о дружбе с Канье Уэстом

Новость о неожиданном дружеском союзе облетела все западные СМИ. Брэд Питт неожиданно признался, что уже довольно давно приятельствует с Канье Уэстом и считает его удивительным человеком.

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Как передает GQ, все началось с того, что звезда «Бойцовского клуба» однажды спонтанно посетил службу рэпера. Вся семья Кардашян была шокирована его появлением. Поговаривают даже, что Кендалл Дженнер не смогла побороть смущение и быстро покинула церковь.

«Я считаю, что его работа — нечто особенное. Это чудесно, это настоящее торжество жизни», — заявил Питт.

Он считает, что музыка, которую пишет муж Ким Кардашян, никогда не забудется потомками и будет жить даже после его смерти. Причина, по мнению актера, в том, что Уэст — искренний человек, который рассказывает о себе правду.

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«Он стал одним из первых, кто не испугался открыться миру, ему обязательно воздастся за это», — выразил уверенность Питт.

Артист добавил, что счастлив от того, что знаком с Канье, и от того, что он есть у мира, ведь он — тот самый человек, который нарушает порядок.