Олег Газманов показал фото с четвероногим другом

Певец с удовольствием проводит время с любимым питомцем.

Олег Газманов придерживается здорового и активного образа жизни. 68-летний артист занимается спортом, увлекается греблей и любит прогулки на свежем воздухе.

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На этих выходных он решил отправиться с супругой Ириной на прогулку в лес и взять с собой любимую собаку — немецкую овчарку по кличке Зорро. Певец отметил, что пес очень любит прогулки с хозяином, особенно в лесу.

Погода в Московской области в последнее время не радует. На смену бабьему лету пришло резкое похолодание, сильный ветер и даже первые заморозки со снегом. Но Газманов уверен, что это не повод сидеть дома и отказывать себе в свежем воздухе.

««У природы нет плохой погоды. Сегодня с моей любимой Мариной гуляли и дышали осенью… Вставайте со своих диванов, будьте активными и «Да пребудут с вами #моиясныедни », — написал артист.