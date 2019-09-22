Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о размере его пенсии. Как заверил знаменитый танцор, он и понятия не имеет, сколько именно получает ежемесячно от государства.

Артист просто не снимает выплаты, которые поступают на его счет. Он не делал этого ни разу с тех пор, как у него наступил пенсионный возраст. Сейчас Цискаридзе 45 лет, а пенсию он начал получать, когда его стаж артиста балета достиг 15-летнего рубежа.

«Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится», – признался артист.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro назвал размеры пенсий ряда знаменитостей. Так, Цискаридзе получает 12 тысяч рублей, 14 тысяч рублей выплачивают Розе Сябитовой, 30 тысяч в месяц полагается Николаю Дроздову, а Алла Пугачева и Светлана Светличная получают 47 и 50 тысяч рублей соответственно.

Как отметил Цискаридзе, в свое время его пенсионные начисления были самыми большими за всю историю Большого театра. У него оказался самый внушительный накопительный фонд.

«Но и тогда это была не такая большая сумма. Всем давали какие-то смешные деньги», – цитирует танцора радио «Говорит Москва».

Тем не менее, Николай Максимович не бедствует. Он зарабатывает на жизнь на посту ректора Академии русского балета в Санкт-Петербурге. А когда ему исполнится 65 лет, он начнет получать московскую пенсионную надбавку за звание народного артиста России.