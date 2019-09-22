НОВОСТИ

Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии

Ранее портал Teleprogramma.pro назвал размеры пенсионных выплат, которые получают наши звезды.

Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии
НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ не знает размер собственной пенсии. ФОТО: КП/ГУСЕВА ЕВГЕНИЯ

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о размере его пенсии. Как заверил знаменитый танцор, он и понятия не имеет, сколько именно получает ежемесячно от государства.

Артист просто не снимает выплаты, которые поступают на его счет. Он не делал этого ни разу с тех пор, как у него наступил пенсионный возраст. Сейчас Цискаридзе 45 лет, а пенсию он начал получать, когда его стаж артиста балета достиг 15-летнего рубежа.

«Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится», – признался артист.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro назвал размеры пенсий ряда знаменитостей. Так, Цискаридзе получает 12 тысяч рублей, 14 тысяч рублей выплачивают Розе Сябитовой, 30 тысяч в месяц полагается Николаю Дроздову, а Алла Пугачева и Светлана Светличная получают 47 и 50 тысяч рублей соответственно.

Как отметил Цискаридзе, в свое время его пенсионные начисления были самыми большими за всю историю Большого театра. У него оказался самый внушительный накопительный фонд.

«Но и тогда это была не такая большая сумма. Всем давали какие-то смешные деньги», – цитирует танцора радио «Говорит Москва».

Тем не менее, Николай Максимович не бедствует. Он зарабатывает на жизнь на посту ректора Академии русского балета в Санкт-Петербурге. А когда ему исполнится 65 лет, он начнет получать московскую пенсионную надбавку за звание народного артиста России.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Большой ТеатрНиколай Цискаридзепенсия звездытанцор
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Цискаридзе признался, что не знает размер своей пенсии
Интересно?
Поделись с друзьями: