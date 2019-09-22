Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с анорексией

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ призналась ведущей Лере Кудрявцевой, что одно время ее вес составлял всего 44 килограмма. Звезда страдала анорексией и могла даже умереть.

«В какой-то момент я поняла, что дело швах. Я подумала, что должна, как барон Мюнхгаузен достать себя из этого болота. Это был, конечно, тяжелый труд. Но я до сих пор думаю, что толстая. Мне даже пришлось посещать психолога. Зато сейчас я просыпаюсь утром и ощущаю себя счастливой», — заметила актриса.

Также звезда вспомнила, что в далеком 1988 году у нее был роман с актером Гошей Куценко. Тогда они только поступили в театральный вуз. В итоге она ушла от него к Антону Табакову.

Интересно, что в программе показали и Гошу Куценко, который вспомнил тот роман в конце восьмидесятых голов. Он заявил, что в первый раз они поцеловались у Семеновой дома. Как отметил Куценко, это был, скорее всего, первый поцелуй, как для него, так и для нее.