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Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с анорексией

Вес актрисы одно время составлял 44 килограмма.

Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с анорексией
Семенова едва не умерла от анорексии/Кадр из программа "Секрет на миллион"

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ призналась ведущей Лере Кудрявцевой, что одно время ее вес составлял всего 44 килограмма. Звезда страдала анорексией и могла даже умереть.

Екатерина Семенова. Фото
Семенова болела анорексией/Кадр из программы «Секрет на миллион»

«В какой-то момент я поняла, что дело швах. Я подумала, что должна, как барон Мюнхгаузен достать себя из этого болота. Это был, конечно, тяжелый труд. Но я до сих пор думаю, что толстая. Мне даже пришлось посещать психолога. Зато сейчас я просыпаюсь утром и ощущаю себя счастливой», — заметила актриса.

Также звезда вспомнила, что в далеком 1988 году у нее был роман с актером Гошей Куценко. Тогда они только поступили в театральный вуз. В итоге она ушла от него к Антону Табакову.

Интересно, что в программе показали и Гошу Куценко, который вспомнил тот роман в конце восьмидесятых голов. Он заявил, что в первый раз они поцеловались у Семеновой дома. Как отметил Куценко, это был, скорее всего, первый поцелуй, как для него, так и для нее.

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Тэги:

Антон ТабаковГоша КуценкоЕкатерина СеменоваЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"
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Екатерина Семенова рассказала о своей борьбе с анорексией
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