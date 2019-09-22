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Тайны дворца: королева Елизавета сама приготовила рабочему чай

В новом сериале «Секреты королевских дворцов» британцы узнают о правительнице то, что нигде не оглашалось.

Тайны дворца: королева Елизавета сама приготовила рабочему чай
https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Немногим, даже приближенным к королеве довелось узнать правительницу как человека… Ведь вести откровенные беседы с подданными той не позволяет этикет. Порой даже в общении с самыми близкими она вынуждена быть сдержанной.

Однако скоро о тайнах королевы узнают абсолютно все британцы. В четырех частях нового сериала «Секреты королевских дворцов» обещают показать жизнь королевы такой, какой мы ее не знали прежде.

Так, одну занимательную историю уже раскрыли в рамках промо-компании сериала. Оказалось, королева всегда с особым трепетом относилась и продолжает это делать к рабочим, помогающим ей по дому. Одного из них она как-то лично напоила чаем.

Подробностями этого случая поделился королевский обойщик Кевин Эндрюс, который видел ситуацию своими глазами. Кевин вспоминает, что его коллега -рабочий демонтировал стол, когда королева спросила того, не хочет ли он чашку чая. При этом мастер нашел в себе смелость заметить самой правительнице Англии, что он «не нуждается в блюдцах и китайском сервизе. А попросит лишь об обычном чае рабочего с двойной порцией сахара».

Королева же, рассмеявшись, через пару минут лично исполнила его просьбу. Напомним, ранее сообщалось, что на королеву работают даже специальные люди, которые разнашивают ее туфли.

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Тэги:

Королева Елизавета II
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Тайны дворца: королева Елизавета сама приготовила рабочему чай
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