Екатерина Семенова постоянно ругалась в отношениях с Алексеем Макаровым

По словам актрисы, они порой ссорились не на жизнь, а на смерть.

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ вспомнила свой роман с актером Алексеем Макаровым, сыном актрисы Любови Полищук. Пара была вместе на протяжении нескольких лет.

«Леша дико ранимый мужчина. Он очень трогательный. Но при этом у нас часто возникали скандалы. Мы ссорились по всяким пустякам. Воевали не на жизнь, а на смерть. Но при этом замечу, что он ни разу меня не ударил. Как-то раз наш общий друг Павел Майков, который был свидетелем скандалов, сказал нам: «Ребята, я вас так люблю. Расстаньтесь уже, а то вы однажды убьете друг друга», — заявила актриса.

По словам Семеновой, ей всегда казалось, что все скандалы начинал Алексей Макаров, ему же – наоборот.

«Он очень сильно возмущался, если видел у меня алкоголь. Выпить мне было нельзя. Он устраивал по этому поводу дикие скандалы. При этом он сам может не пить несколько месяцев, а потом сорваться. В итоге нам пришлось расстаться, потому что жить в таких условиях было просто невыносимо», — заметила Екатерина Семенова.