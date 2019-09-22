Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле

На днях Наташа Королева отправилась в Израиль, где устроила себе отдых на берегу Мертвого моря. Поездка у певицы и ее коллектива была гастрольной, что не помешало ей отлично провести время на пляже.

Артистка уже успела порадовать подписчиков в Instagram своими свежими снимками в бикини, а накануне она прогулялась по морскому берегу в совершенно «домашнем» виде. На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца. И искренне восхитилась курортами Мертвого моря.

«Мертвое море лечебное, невероятно приятное, и только в этом водоеме, вы не представляете, можно почувствовать себя как в невесомости!» – сообщила жена Сергея Глушко.

Исполнительница хитов «Маленькая страна» и «Желтые тюльпаны» не скрывает, что умеет и любит удивлять публику. А поклонники платят артистке настоящей преданностью. Как рассказала Наташа в интервью порталу Teleprogramma.pro, она никогда не чувствовала себя невостребованной в профессии, но в последнее время, когда вернулась мода на девяностые, концертный график у нее стал расписан на много дней вперед.