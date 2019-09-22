Тина Канделаки примерила несколько модных осенних образов

Телеведущая подобрала несколько универсальных комплектов на каждый день.

Тина Канделаки всегда следует моде и стильно одевается. В своем личном блоге она некоторое время назад завела рубрику «Битва луков», в которой предлагает своим подписчикам выбрать, какой комплект им понравился больше всего.

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На этих выходных ведущая предложила фолловерам пять различных образов. На первом снимке Канделаки была нежном костюме из пиджака с юбкой пудрового оттенка, который дополнила босоножками на тонкой шпильке и классической сумкой серого цвета.

Второй комплект оказался более дерзким — Тина надела ярко-красную рубашку с кожаной косухой и укороченными черными брюками. Образ дополнили остроносые лодочки и большая полосатая сумка. Волосы знаменитость гладко зачесала назад и накрасила губы яркой помадой в цвет блузки.

Третий образ стал самым романтичным, он состоял из летящего свободного платья-миди зеленого оттенка, пудрового пиджака и туфель с леопардовым принтом. На четвертом снимке Канделаки стояла в алом облегающем платье с укороченным черным пиджаком поверх него, объемной строгой сумкой и простыми черными лодочками. А завершал галерею фото самый практичный и универсальный лук — узкий, темно-серый брючный костюм , белые туфли и массивное украшение в цвет обуви.

Большая часть подписчиков проголосовала за пятый образ, настаивая, что Тине очень идут строгие линии и сдержанные цвета.