Семенова поделилась подробностями убийства миллиардера Ильи Медкова

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ поделилась подробностями жестокого убийства своего возлюбленного, миллиардера Ильи Медкова. Предпринимателя жестоко убили 17 сентября 1993 года. Это сделал киллер. Шансов выжить у мужчины практически не было.

«Илья был очень богат. Он скупал квартиры. Дарил членам своей команды их на дни рождения. Уже после его смерти мать Медкова позвонила мне и сказала, что хочет оформить одну квартиру на меня. Мы сходили к нотариусу. Больше от него мне, по сути, ничего не осталось», — заявила актриса.

Как сказала Семенова, в тот роковой день Илья Медков выходил из банка. Он зачем-то снял бронежилет. «Открылась дверь лифта, и он первый оттуда выбежал. Раздались выстрелы, и он упал. Он умер от потери крови. Всего было выпущено три пули. Одна пуля пробила печень. Он умер спустя четыре часа после операции», — сказала Екатерина Семенова.

Семенова заметила, что она узнала об убийстве Ильи Медкова только на следующий день. Ей позвонил водитель бизнесмена. Долгое время актриса была в шоке и не могла оправиться от случившегося.