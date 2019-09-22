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Эксперты рассказали, какие нагрузки способствуют творческому мышлению

Медики уверены, что между физической и умственной активностью есть прямая связь.

Эксперты рассказали, какие нагрузки способствуют творческому мышлению
Фото: Pixabay.com

О пользе физической активности врачи напоминают людям уже не первое десятилетие. Но мало кому удается регулярно вписывать занятия спортом в плотный график жителя современного мегаполиса.

Эксперты предлагают выход — заменить занятия в зале на простую ходьбу. Согласно последним исследованиям, она благотворно влияет на весь организм в целом — укрепляет сердечно-сосудистую систему, суставы, помогает привести нервы в порядок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на профессора кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрия Конева, молодым людям необходимо совершать ежедневно не менее 10 тысяч шагов, а людям преклонного возраста — не менее пяти тысяч.

Вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Конов, в свою очередь, добавил, что регулярные пешие прогулки благотворно сказываются на кровяном давлении и творческом мышлении.

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Эксперты рассказали, какие нагрузки способствуют творческому мышлению
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