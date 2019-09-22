Екатерина Семенова призналась, что до ужаса боялась Олега Табакова

Актриса Екатерина Семенова стала гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой она рассказала о жизни с актером и ресторатором Антоном Табаковым, сыном легендарного актера Олега Табакова. По словам Семеновой, отец ее гражданского мужа – уникальный человек, который обладал отменным чувством юмора.

«Я очень боялась Олега Павловича. Он был все-таки ректором вуза, в котором я училась. Мы начали жить с Антоном в соседних квартирах с его отцом. У нас был ремонт, родился сын Никита. Мы переехали в квартиру к его отцу. И вот однажды он пришел, а я кричу Антону: «Я не выйду». Пришлось сыну говорить отцу, чтобы он на время ушел. Олег Павлович долго не мог понять, почему он должен покинуть собственную квартиру», — заявила актриса.

Как сказала Семенова, она сама виновата, что они с Антоном Табаковым так и не сыграли свадьбу. «Он домашний, семейный человек. А мне не хотелось сидеть дома с ребенком. В итоге мы часто ссорились, расходились, потом опять сходились на время», — заметила Семенова.

Кстати, именно в те годы у Олега Табакова начинался роман с актрисой Мариной Зудиной. Как сказала Семенова, Антон Табаков не сразу принял женщину в семье. Ему было обидно за свою мать, которую бросил его отец.