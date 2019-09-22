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Группа Evanescence сообщила фанатам из Воронежа о перенесении концерта

Грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию, но шоу всё равно состоится.

Группа Evanescence сообщила фанатам из Воронежа о перенесении концерта
Группа Evanescence успокоила своих фанатов. Фото: Marissa Carter/ZUMAPRESS.com

22 сентября в Воронеже должен был состояться концерт популярной американской рок-группы Evanescence. Однако выступление известного коллектива было перенесено на 23 число из-за аварии. Как сообщает «КП-Воронеж», фура с оборудованием и инструментами музыкантов угодила в ДТП. Ничего страшного якобы не произошло, но шоу пришлось перенести на сутки. При этом все билеты и договоренность о встрече звезд с фанатами остались действительными.

«Воронеж! Из-за несчастного случая с нашим грузовиком мы будем откладывать шоу до завтрашнего вечера! До этого момента мы будем работать над очень важными вещами», — написала группа в Instagram, обращаясь к местным фанатам.

Напомним, группа Evanescence играет в стилях альтернативный рок и ню-метал с элементами готики. В России у них немало фанатов, самой известной песней коллектива является, пожалуй, композиция «Bring Me To Life». Вокалисткой проекта является неподражаемая Эми Ли, которую не раз признавали одной из лучших рок-певиц планеты. Группа завоевала две премии «Грэмми» и ряд других наград. На данный момент у них четыре полноценных альбома и тринадцать клипов.

А вы бы пошли на концерт Evanescence в вашем городе?

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Группа Evanescence сообщила фанатам из Воронежа о перенесении концерта
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