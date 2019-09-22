Галина Юдашкина кардинально сменила имидж

Дочь знаменитого модельера сменила стрижку и продемонстрировала в соцсети результат своего преображения.

Галина Юдашкина сделала то, о чем недавно сообщала поклонникам. Молодая мама кардинально сменила имидж, а результатом своего преображения поделилась с подписчиками в Instagram.

Дочь знаменитого модельера обрезала длинные локоны, сменив их на каре. Такую укороченную стрижку Юдашкина еще не носила, хотя красила волосы достаточно часто.

В новом образе девушка уже успела прогуляться по улицам Гонконга, куда она и ее супруг отправились в конце лета. Теперь вместе с сыновьями – трехлетним Анатолием и годовалым Аркадием – Галина живет в просторных апартаментах на 59-м этаже одной из местных высоток на побережье.

В Китай Юдашкина переехала по работе. Она не скрывает, что в азиатской стране ей нравится. Немного пожив там, она успела высоко оценить гонконгские детские сады и уровень медицины.

Отвечая на вопросы поклонников в соцсети, дочь Валентина Юдашкина отметила, что китаянки редко выходят из дома в полном макияже. Поэтому и она решила отказаться от декоративной косметики, чтобы кожа могла отдохнуть.