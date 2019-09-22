У сына Жанны Фриске появилась любимая собака

На фанатской страничке в Instagram сына певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году, шестилетнего Платона Шепелева появилась новая фотография. На ней ребенок ласково обнимает собачку.

В комментариях поклонники отметили, что сын Жанны Фриске становится как две капли воды похож на свою звёздную мать. Особенно многих потрясли ресницы мальчика. Они очень большие. Именно такие же были и у талантливой исполнительницы.

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Отметим, что Платон сейчас живет со своим отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым. При этом мужчина не позволяет родным бабушке и дедушке общаться с ребенком. Он затаил на них некую обиду. Правда, что конкретно случилось, он не поясняет.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир рассказывал, что у него действительно после смерти любимой дочери возникали конфликты с мужчиной. Но он так до сих пор и не может понять, почему гражданский супруг его дочери занял такую непримиримую позицию по отношению к родным людям. Он надеется, что рано или поздно Шепелев все-таки одумается.