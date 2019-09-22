Звезда «Ранеток» показала примерку свадебных платье

Актриса из популярного молодежного сериала «Ранетки», Женя Огурцова, не так давно обрадовала поклонников новостью о скором замужестве. Она поделилась с фанатами подробностями предстоящего торжества на своем канале на Youtube.

Эти выходные актриса решила посвятить основному этапу предсвадебной подготовки, которого так ждут все невесты — выбору платья. Перемерив изрядное количество моделей Огурцова остановилась на трех вариантах, которые и продемонстрировала фолловерам в Instagram.

Одно из платьев, показанных Женей, с длинными ажурными рукавами, остальные два с открытыми плечами, но у всех длинные юбки. Фату или диадему будущая невеста пока не примеряла.

«Какое из трёх я выбрала, как думаете? Голосуйте в комментариях», — написала звезда.

Напомним, с предыдущим мужем, Анатолием Рамоновым, Огурцова развелась в мае. Перед этим девушка рассказала, что супруг собрал вещи и просто ушел, оставив ее с двухлетним сыном на руках. Тогда поклонники поддержали любимую актрису и блогера и заверили ее, что это только черная полоса, которая обязательно пройдет и на ее пути встретится достойный мужчина.