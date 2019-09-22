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Звезда «Ранеток» показала примерку свадебных платье

Женя Огурцова выбирала из трех моделей.

Звезда «Ранеток» показала примерку свадебных платье
Фото: instagram.com/ogyrtsova_official

Актриса из популярного молодежного сериала «Ранетки», Женя Огурцова, не так давно обрадовала поклонников новостью о скором замужестве. Она поделилась с фанатами подробностями предстоящего торжества на своем канале на Youtube.

Эти выходные актриса решила посвятить основному этапу предсвадебной подготовки, которого так ждут все невесты — выбору платья. Перемерив изрядное количество моделей Огурцова остановилась на трех вариантах, которые и продемонстрировала фолловерам в Instagram.

Одно из платьев, показанных Женей, с длинными ажурными рукавами, остальные два с открытыми плечами, но у всех длинные юбки. Фату или диадему будущая невеста пока не примеряла.

«Какое из трёх я выбрала, как думаете? Голосуйте в комментариях», — написала звезда.

Напомним, с предыдущим мужем, Анатолием Рамоновым, Огурцова развелась в мае. Перед этим девушка рассказала, что супруг собрал вещи и просто ушел, оставив ее с двухлетним сыном на руках. Тогда поклонники поддержали любимую актрису и блогера и заверили ее, что это только черная полоса, которая обязательно пройдет и на ее пути встретится достойный мужчина.

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Тэги:

группа "Ранетки"Евгения ОгурцоваЖеня Огурцовасвадебное платьеСвадьба
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Звезда «Ранеток» показала примерку свадебных платье
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