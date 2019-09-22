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Прооперированная Эвелина Бледанс улетела лечиться на Алтай

Актриса призналась в соцсети, что хочет укрепить в горах свое энергетическое поле.

Прооперированная Эвелина Бледанс улетела лечиться на Алтай
Эвелина Бледанс улетела на Алтай. Фото: globallookpress

Недавно Эвелина Бледанс решилась на операцию, чтобы восстановить остроту зрения. Вмешательство прошло успешно, но его последствия все-таки дают о себе знать. Актриса сообщала о жжении в области век, а накануне заявила в Instagram, что у нее начали внезапно литься слезы из глаз, и так продолжается уже несколько дней.

Эти проблемы Эвелина связала со своими активными гастролями и съемками на сквозняке. Лечить недомогание она решила на Алтае, где в одном из горных пансионатов ей помогут «укрепить энергетическое поле».

«Уникальная концепция оздоровления, основанная на пантолечении – главном достоянии Горного Алтая… Пожелайте мне удачи!» – поделилась Бледанс в Instagram.

На страничке артистки появились снимки и видео с экологического спа-курорта. На живописных кадрах она осматривает туристические достопримечательности и дегустирует местный мед.

Исправить зрение Эвелина Бледанс планировала давно. Она заверила поклонников, что ее шаг был обдуманным. Перед операцией она сдала все необходимые анализы, а результатом осталась очень довольна. Правда, из-за жжения век актриса едва не сорвала очередные съемки.

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InstagramАктрисаАлтайЭвелина Блёданс
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Прооперированная Эвелина Бледанс улетела лечиться на Алтай
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