«Я – нормальный человек из мяса и костей»: Розенбаум поведал о болезни

Певец признался, что здоров и будет работать и дальше.

О болезни Александра Розенбаума стало известно в начале осени: тогда появилась информация, что у 68-летнего барда обнаружили злокачественную опухоль. Сам артист болезнь не подтвердил, хотя, по некоторым данным, и провел некоторое время в больнице.

А 21 сентября вернулся на сцену с концертом в Санкт-Петербурге. Сам же артист считает, что он и не «уходил».

«Я – нормальный человек из мяса и костей, который может заболеть, который может поправиться, у которого есть те же заботы и радости, и печали, как у любого человека, живущего на этой планете», — посмеялся бард, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Всем же, кто пишет про него гадости, Розенбаум посоветовал «обломаться».

Напомним, артист и раньше был не большим любителем обсуждать болезни, считая, что есть в мире куда больше важных тем.