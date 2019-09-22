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Подольская высказалась, почему десять лет у них с Пресняковым не было детей

По словам певицы, они не знали, как можно жить с ребенком.

Подольская высказалась, почему десять лет у них с Пресняковым не было детей
Подольская не представляет жизни без сына/globallookpress.com

Певица Наталья Подольская в Instagram высказалась о том, почему они с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим, завели ребенка только спустя десять лет после знакомства. Напомним, что выпускница «Фабрики звезд» и известный музыкант познакомились на съемках программы «Большие гонки» в 2005 году. У них вспыхнул бурный роман.

При этом свадьбу они сыграли только в 2010 году. Еще через пять лет, в 2015 году, Наталья Подольская подарила своему супругу, которого младше на 14 лет, сына Артема. Сейчас мальчику уже четыре годика.

«Жили себе мама с папой без Тёмы десять лет и не знали, как это жить с Тёмой, а потом Тёма родился, и мама с папой не знают, как это они жили без Тёмы десять лет», — заявила Наталья Подольская.

Отметим, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший являются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. В соцсетях они очень часто выкладывают совместные фотографии. В семье звезд царит самая настоящая идиллия в отношениях.

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Артемий ПресняковВладимир Пресняков-младшийНаталья Подольская
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Подольская высказалась, почему десять лет у них с Пресняковым не было детей
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