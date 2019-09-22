«Диван на колесах»: Безруков сел за руль раритетного автомобиля

Занятый в новом проекте актер прокатился на съемках на советской «Волге».

Сергей Безруков годами остается одним из самых востребованных актеров театра и кино. Артист продолжает служить в Московском Губернском театре, где накануне стартовал новый сезон, а также занят в ряде кинопроектов.

больше по теме Безруков выразил пожелание, чтобы на ТВ показывали больше отечественных фильмов Актер собирается поднять этот вопрос во властных структурах.

Новым фото со съемок Безруков накануне поделился в Instagram. В кадре он, облаченный в костюм и шляпу, позирует за рулем раритетного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-21. Как отметил актер, машина ему понравилась.

«Сегодня на 21-й «Волге». Действительно, диван на колесах. И бегает хорошо. Всем удачи, дорогие мои, хорошие!» – подписал снимок Безруков.

Некоторые подписчики Сергея решили, что «Волгу» он приобрел для собственных нужд. Однако актер заверил, что авто не его, а «киношное».

Несмотря на увлеченность профессией, главным в жизни для звезды «Бригады» по-прежнему остается семья. Вместе с супругой, режиссером Анной Матисон, он воспитывает трехлетнюю дочку Марию и маленького сына Степана, которому в ноябре исполнится год. Недавно Безруков признался, что именно отцовство сделало его исключительно счастливым человеком.