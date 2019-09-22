Куценко оправдался за парковку у ЦУМа за 17 тысяч рублей

Артист признался, что не ожидал такой живой дискуссии на эту тему.

Актер Гоша Куценко в Instagram оставил большой философский пост на тему одной из своих недавних публикаций. Дело в том, что несколько дней назад он опубликовал фотографию чека за парковку в ЦУМе. На экране видно, что за 23 часа парковки нужно заплатить 17400 рублей. Актер опешил от такой суммы. Он заметил, что сутки парковки в столице приравниваются к среднестатистической месячной зарплате по России.

В комментариях подписчики начали бурно обсуждать эту тему. Многих задело, что парковка стоит таких бешеных денег. Полетели копья и в самого Куценко. Якобы он тратит огромные деньги на парковку в то время, как многие жители России сводят концы с концами.

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Как сказал Куценко, такая стоимость парковки в столице вообще-то общеизвестный факт. Он не понимает, почему поднялась такая живая дискуссия. Актер отметил, что для него тема дорогой парковки в столице всего лишь шуточка, как и все его медиаприсутствие. Далее в своей длинной речи Куценко заметил, что сама ситуация парадоксальна. «Парадокс — призма, через которую все оправдывается и имеет смысл. Парадокс — гимн современной логике поступков всех и вся!» — заявил актер.

Также Куценко вспомнил, что однажды его имя появилось в списке «Форбс». Когда об этом узнала хозяйка квартиры, которую он снимал, то подняла арендную плату.