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Внучка Боярского похудела на десять килограммов благодаря изнуряющим диетам

Екатерина сейчас в прекрасной физической форме.

Внучка Боярского похудела на десять килограммов благодаря изнуряющим диетам
Внучка Боярского в прекрасной форме/https://www.instagram.com/kboyarskaya98/

Внучка «главного мушкетера страны» Михаила Боярского Екатерина смогла похудеть сразу на десять килограммов. Сейчас девушка, по собственному признанию, в прекрасной физической форме.

Михаил Боярский. Фото
Внучка Боярского похудела на 10 килограммов/globallookpress.com

Как рассказала Екатерина Боярская, ради похудения она мучила себя изнурительными голодовками и диетами. Сейчас она понимает, что такой способ может привести к печальным последствиям.

По словам Екатерины, бывали дни, когда за весь день она съедала только одно яблоко и пила воду. При этом состояние у нее было ужасное. Никакого настроения и сил не было. Все знакомые и друзья, как призналась внучка актера, говорили ей, что хватит худеть, но она себе все равно не нравилась и считала, что нужно еще сбросить лишний вес. Так она и похудела на 10 килограммов, перестав ощущать чувство голода.

«Хочу предупредить девушек, чтобы не стали так экспериментировать над собой. Это может привести к печальным последствиям», — заявила Екатерина Боярская, слова которой приводит «СтарХит». К счастью, сейчас девушка ест регулярно. Она считает, что худеть надо не с помощью изнуряющих диет, а занятий спортом.

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Диета звездыЕкатерина БоярскаяМихаил Боярский
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Внучка Боярского похудела на десять килограммов благодаря изнуряющим диетам
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