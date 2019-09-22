Жигунов однажды подарил два ведра белых грибов Заворотнюк

Ведущий Сергей Майоров в эфире программы «Однажды» на канале НТВ поделился забавной историей об актрисе Анастасии Заворотнюк. Он на протяжении долгих лет дружит с ней.

Как сказал Майоров, он прекрасно помнит ее дебюты в театре-студии Олега Табакова. Помнит, как на Бродвее они смотрели мюзикл «Кошки», а потом вместе с маленькими детьми Насти Аней и Майки ходили на «Кошек» в Москве.

«А еще мы вместе облетели почти всю страну, представляя новые сезоны канала СТС, на котором тогда работали. И я помню, как с каждой новой серией «Моей прекрасной няня» огромные волны популярности накрывали хрупкую Настю, и она пряталась от этого обожания, как могла. Однажды мы летели из Перми, и все ждали только нашего коллегу Сергея Жигунова. Он влетел почти на взлете. В руках две корзины белых грибов. «Бабушки на рынке тебе подарили», — прокричал на весь салон Жигунов и вручил корзины Насте. Привлек к ней внимание. И весь полет люди только и делали, что разглядывали миниатюрную артистку Заворотнюк. Как сидит, как одета, какой макияж, а Настя от смущения разглядывала грибы», — заявил Сергей Майоров.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, примерно полгода назад узнала о страшном диагнозе – рак мозга. Сейчас она проходит лечение в одной из столичных клиник.