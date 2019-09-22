НОВОСТИ

Жигунов однажды подарил два ведра белых грибов Заворотнюк

Ведущий Сергей Майоров рассказал забавную историю об актрисе и ее бывшем возлюбленном.

Жигунов однажды подарил два ведра белых грибов Заворотнюк
Жигунов и Заворотнюк жили вместе несколько лет/globallookpress.com

Ведущий Сергей Майоров в эфире программы «Однажды» на канале НТВ поделился забавной историей об актрисе Анастасии Заворотнюк. Он на протяжении долгих лет дружит с ней.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам, лечится от рака мозга/globallookpress.com

Как сказал Майоров, он прекрасно помнит ее дебюты в театре-студии Олега Табакова. Помнит, как на Бродвее они смотрели мюзикл «Кошки», а потом вместе с маленькими детьми Насти Аней и Майки ходили на «Кошек» в Москве.

«А еще мы вместе облетели почти всю страну, представляя новые сезоны канала СТС, на котором тогда работали. И я помню, как с каждой новой серией «Моей прекрасной няня» огромные волны популярности накрывали хрупкую Настю, и она пряталась от этого обожания, как могла. Однажды мы летели из Перми, и все ждали только нашего коллегу Сергея Жигунова. Он влетел почти на взлете. В руках две корзины белых грибов. «Бабушки на рынке тебе подарили», — прокричал на весь салон Жигунов и вручил корзины Насте. Привлек к ней внимание. И весь полет люди только и делали, что разглядывали миниатюрную артистку Заворотнюк. Как сидит, как одета, какой макияж, а Настя от смущения разглядывала грибы», — заявил Сергей Майоров.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, примерно полгода назад узнала о страшном диагнозе – рак мозга. Сейчас она проходит лечение в одной из столичных клиник.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкОлег ТабаковПермьпрограмма "Однажды"Сергей Жигунов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жигунов однажды подарил два ведра белых грибов Заворотнюк
Интересно?
Поделись с друзьями: