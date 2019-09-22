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Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников раритетным снимком

Знаменитость славится своей любовью к шокирующим снимкам.

Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников раритетным снимком
Фото:Globallookpress.com

49-летняя Наоми Кэмпбелл до сих пор находится в отличной физической форме и продолжает заниматься любимым делом. На прошлой неделе знаменитость вышла на подиум в прозрачном платье, продемонстрировав подтянутое молодое тело.

Но очевидно сама модель тоскует по своей юности и считает, что тогда выглядела значительно лучше. Она опубликовала в своем Instagram фото, на котором стоит совершенно голая, закрыв руками интимные места.

Судя по всему снимок был сделан в то время, когда модель была еще очень молода и находилась в начале карьеры.

Поклонники пришли в восторг от поста и оставили в комментариях множество комплиментов.

«Да, вот она — наша черная пантера», «Господи, это тело совершенно», «Ты олицетворяешь мир моды», «Наоми, мы любим тебя», — написали фолловеры.

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Молодая и обнаженная: Наоми Кэмпбелл порадовала поклонников раритетным снимком
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