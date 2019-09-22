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Галкин на ночь глядя съел кусок сала в Сочи

По словам телеведущего, он любит перед сном попробовать что-то вкусное.

Галкин на ночь глядя съел кусок сала в Сочи
Галкин на ночь не отказывает себе в кусочке сала/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram рассказал, что обожает покушать на ночь глядя. При этом всем известно, в какой прекрасной форме юморист и супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Максим Галкин. Фото
Галкин съел кусок сала в Сочи/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Меня часто упрекают, что я на ночь глядя ем что-то вкусное. Это стало уже традицией. Вот сейчас 11 вечера и я хочу вас познакомить с блюдом, которое я готов съесть на ночь глядя. В Сочи холодно, поэтому надо укреплять жировые ткани. Я сейчас буду есть сало с чесночком. Найдите путь к холодильнику и присоединяйтесь», — заявил Максим Галкин.

В конце видеозаписи он показал «непрошеного гостя», который заглянул к нему «на огонек». Судя по всему, юморист был только рад этому.

«К нам пришел ежик. Вот он. Ежик, привет. Собрали всю живность. Ушел», — отметил телеведущий. Напомним, что Максим Галкин с 2001 года вместе с Аллой Пугачевой. Свадьбу знаменитости сыграли спустя десять лет. Еще через два года у них родились замечательные дети – Лиза и Гарри.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинСочи
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Галкин на ночь глядя съел кусок сала в Сочи
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