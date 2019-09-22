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Похудевшая Нетребко подчеркнула фигуру сверкающим платьем

Певица находится на гастролях в Нью-Йорке.

Похудевшая Нетребко подчеркнула фигуру сверкающим платьем
Фото: Globallookpress.com

Анна Нетребко в последнее время заметно постройнела и не отказывает себе в удовольствии продемонстрировать новую фигуру. Так, несколько дней назад она опубликовала снимок в узких брюках-сигаретах и шелковом топе, чем вызвала массу восторженных комментариев от поклонников.

Сейчас Анна находится в Нью-Йорке и ночью после выступления решила сделать фото в концертном наряде. На снимке оперная дива стоит на балконе небоскреба с видом на ночные огни мегаполиса. На ней облегающее платье серебристого цвета с алыми узорами, расшитое пайетками. Волосы Нетребко оставила распущенными и дополнила образ длинными, висячими серьгами из серебряного металла.

«Город, который никогда не спит», — написала артистка.

На фото у Анны прикрыты глаза, поэтому поклонники пошутили, что сама певица как раз спит стоя, устав после выступления. В то же время фолловеры отметили, что Анне невероятно идет это платье.

«Устали и стоя уснули… как солдат в карауле», «Невероятно сексуальная!», «Роскошная», — написали в комментариях.

Напомним, 18 сентября Нетребко отметила день рождения, знаменитости исполнилось 48 лет. В своем блоге она показала подарки — роскошный букет от супруга и самодельную открытку от сына.

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Похудевшая Нетребко подчеркнула фигуру сверкающим платьем
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