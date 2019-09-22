Александр Розенбаум дал первый концерт после удаления опухоли

В начале текущего месяца стало известно, что знаменитый российский певец Александр Розенбаум тяжело болен. Ряд СМИ сообщал, что у 68-летнего барда обнаружили злокачественную опухоль и болезнь требует оперативного вмешательства.

больше по теме Александр Розенбаум может выступить на концерте памяти Иосифа Кобзона Близкая подруга музыканта поделилась с Teleprogramma.pro деталями о состоянии здоровья певца.

Сам артист информацию об онкологии не подтвердил, более того — обрушился с критикой на медиков, распространяющих личные данные пациентов, которые охраняются врачебной тайной.

Тем не менее по неофициальным данным, операция состоялась 2 сентября. Спустя десять дней реабилитации певцу разрешили покинуть клинику. После этого Розенбаум какое-то время нигде не появлялся, но 21 сентября выступил в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Комсомольская правда», артист выглядел вполне здоровым и бодрым. Все два часа концертного времени он провел на ногах и ни разу не присел.

В обращении к зрителям он заявил, что хотел перенести свой концерт, потому что у его друга, боксера Кости Дзю, позавчера был день рождения и сейчас он в Екатеринбурге.

«И если бы не выступление, я бы к нему рванул поздравить. Но не смог – готовился к нашей с вами встрече. Теперь придется поздравлять со сцены, я ему написал шутливую песню про хуки и апперкоты», — сказал он.