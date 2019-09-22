Стас Михайлов музыкально поздравил младшую дочь с семилетием

Стас Михайлов сделал своей младшей дочери сюрприз – в честь ее семилетия певец смонтировал ролик. В клипе показано, как его Мария росла и хорошела с годами, с младенческих пор и вплоть до школьного возраста.

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«Ты – наше окошко в свет, радости, любви и добра! Живи долго и счастливо на этом свете! Храни тебя Бог!» – написал Стас в своем блоге.

К поздравлениям звезды российской эстрады присоединились многочисленные знаменитости. Теплые слова в адрес наследницы Михайлова написали Игорь Николаев, Катя Лель, Жасмин, Денис Клявер, Таисия Повалий, Анжелика Ревва.

Отметим, что Стаса и Инна (его супруга) воспитывают еще одну дочь – десятилетнюю Иванну. От первого брака у Михайлова также есть 20-летняя наследница Ева.