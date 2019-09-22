«Мама деревенская была»: Меньшов рассказал о своем непростом детстве и юности

Как и многие советские люди, его семья скрывала свое прошлое.

Владимир Меньшов на программе «Сегодня вечером» («Первый канал»), посвященной его 80-летию, рассказал о своем крестьянском прошлом. По сути, у него не было никаких генетических предпосылок стать знаменитым актером и режиссером.

больше по теме Владимир Меньшов был уверен, что его внук отстает в развитии Дочь режиссера поделилась воспоминаниями о своем детстве.

«Мама моя деревенская была. Отец – рыбак, хорошо зарабатывал своим трудом. У него было много коров, лошадей. В то время уже появились «комитеты бедноты» и родителей посчитали зажиточными. Им пришлось уехать из родной деревни и скрывать свое прошлое. Поэтому я мало что знаю о своих предках», — рассказал оскароносный режиссер.

Решающее значение на формирование артистических талантов Меньшова оказало творчество Шаляпина, чьи песни он с упоением слушал в детстве. Однако прежде, чем пойти по актерско-режиссерской стезе, Владимир успел поработать матросом на Каспийском море и шахтером в Воркуте.