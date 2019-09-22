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«Мама деревенская была»: Меньшов рассказал о своем непростом детстве и юности

Как и многие советские люди, его семья скрывала свое прошлое.

«Мама деревенская была»: Меньшов рассказал о своем непростом детстве и юности
Владимир Меньшов/ globallookpress. com

Владимир Меньшов на программе «Сегодня вечером» («Первый канал»), посвященной его 80-летию, рассказал о своем крестьянском прошлом. По сути, у него не было никаких генетических предпосылок стать знаменитым актером и режиссером.

«Мама моя деревенская была. Отец – рыбак, хорошо зарабатывал своим трудом. У него было много коров, лошадей. В то время уже появились «комитеты бедноты» и родителей посчитали зажиточными. Им пришлось уехать из родной деревни и скрывать свое прошлое. Поэтому я мало что знаю о своих предках», — рассказал оскароносный режиссер.

Решающее значение на формирование артистических талантов Меньшова оказало творчество Шаляпина, чьи песни он с упоением слушал в детстве. Однако прежде, чем пойти по актерско-режиссерской стезе, Владимир успел поработать матросом на Каспийском море и шахтером в Воркуте.

«Я был человеком книжным. И из литературы знал, что человек должен научиться жизни. Так что к рабочему опыту я относился как к некоему познанию. Я был уверен, что это мне пригодится в моей творческой жизни», — рассказал юбиляр.

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«Мама деревенская была»: Меньшов рассказал о своем непростом детстве и юности
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