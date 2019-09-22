Меган Маркл критикуют за неподобающий и дорогой наряд

Герцог и герцогиня Сассекские летали в Рим как частные лица. Их пригласила на свою свадьбу близкая подруга Меган Маркл, дизайнер Миша Нону. Девушка вышла замуж за нефтяного магната Майкла Хесса. На торжество также прибыли принцесса Беатрис, принцесса Евгения, Иванка Трамп с мужем, Карли Клосс, Кэти Перри и Орландо Блум.

Меган Маркл решила, что будет присутствовать на бракосочетании в прозрачном длинном черном платье от Valentino за 11 тысяч долларов. К нему герцогиня надела бриллиантовые серьги.

В Великобритании журналисты осудили бывшую актрису за излишнюю расточительность, а также за нарушение королевского протокола, который запрещает королевским особам надевать прозрачные наряды. Кроме того, Меган перешла границы обычного свадебного этикета, выбрав черный цвет, пишет Daily Mail. Отметим, что герцогиня уже позволяла себе выйти в свет в платье с прозрачным верхом.

Издание пишет, что именно Нону представила Меган принцу Гарри летом 2016 года. Позже именно благодаря дружбе с женой принца Миша стала известна в индустрии моды. В 2017 году герцогиня надела рубашку из ее коллекции для своего первого появления на публике вместе с возлюбленным.

больше по теме Друг Меган Маркл вспомнил, как роман с принцем усложнял ее жизнь Герцогиня до последнего старалась скрывать подробности отношений.

А совсем недавно Меган Маркл представила в Лондоне свою линию одежды. Презентация стала первым ее выходом после окончания декретного отпуска.

Также в последнее время СМИ в Соединенном Королевстве пишут о недовольстве королевы Меган. Причиной стал отказ Маркл провести с ней время в шотландской резиденции Балморал. Этот замок ежегодно собирает под своей крышей в летний сезон всех членов королевской семьи, однако Меган отказывается посетить его уже второй раз.