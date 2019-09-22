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Анна Ардова показала, как использует патчи для век

Актриса находится на съемках фильма «Большущая охота» в Болгарии.

Анна Ардова показала, как использует патчи для век
Актриса Анна Ардова/фото: instagram.com/ania_ardova/

Актриса Анна Ардова известна широкому зрителю по комедийным шоу. У нее прекрасное чувство юмора.  В своем  Instagram она опубликовала уморительные фото, на которых она   «демонстрирует»новые способы применения патчей для век.

«Путешествие патчей!!!!)) », — написала она.

На кадрах видно, что актриса находится в гримерке съемочной площадки фильма «Большущая охота». Съемки проходят в одном из курортных городов Болгарии Свети-Власе. В картине задействована и дочь Ардовой Софья.                                                                                                 

Через несколько дней, 27 сентября,  Ардова отметит свое 50-летие. Звезда сериала «Одна за всех» сейчас много снимается, играет в спектаклях и выступает с  творческими вечерами. По признанию актрисы, за собой она в последнее время следит гораздо тщательнее, чаще стала посещать косметолога.

Напомним, в конце прошлого года из жизни ушел ее муж Александр Шаврин. Незадолго до этого Анна Ардова развелась с ним, прожив вместе 20 лет. Их общий сын Антон тогда решил остаться жить с отцом.

 

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Анна Ардова показала, как использует патчи для век
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