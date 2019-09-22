Валерия к новой стрижке подобрала дерзкий наряд

Певица Валерия — мать троих уже взрослых детей, у уже может в любой момент стать бабушкой. Но выглядит она невероятно молодо. Артистка уже очень давно придерживается правильного питания и занимается йогой.

Благодаря этому Валерия сохраняет свою фигуру стройной, а кожу сияющей. Не удивительно, что певица на сцене может появиться в маленьком платье, открыть плечи, выбрать яркий наряд.

Но в жизни Валерия до сих пор предпочитала сдержанность в одежде. Ее наряды модные и современные, но при этом соответствующие ее статусу жены и матери.

Недавно звезда решила подстричь волосы покороче. А новая стрижка вдохновила ее на более дерзкий образ. Валерия выложила фото,на котором она в кожаной юбке и кожаном корсете,надетом поверх красной футболки.

«Валерия, оочень классный look. Вам идет. Хотя,что вам вообще может не идти?», — прокомментировали фото подписчики.

«Как же вам идёт красный!» — не сдержал восхищения кто-то из фанатов.

Ранее Валерия делилась секретом своей стройной фигуры. По ее словам, чтобы хорошо выглядеть ей приходится прикладывать массу усилий. Певица ограничила свое дневное меню, исключив из рациона жареное, копченое, сладкое, мучное, а раз в неделю устраивает разгрузочные кефирные дни. Артистка есть понемногу, но часто — пять-шесть раз в день.