Лиза Галкина примерила цветочный венок

Поклонники Лизы Галкиной показали на ее фан-страничке новую фотографию девочки. Кадр был сделан в день шестилетия малышки.

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На фото Елизавета примеряет нежный венок из белых и сиреневых цветов. На свой праздник девочка надела неоново-розовое платье на лямках.

Напомним, Лиза и Гарри Галкины отметили день своего рождения 18 сентября. Известно, что старшей среди близнецов является Лиза. Она появилась на свет на одну минуту раньше мальчика. Максим Галкин в одном из интервью говорил, что это повлияло на характеры малышей.

Девочка чувствует себя взрослее и самостоятельнее. А Гарри постоянно требует к себе внимание, из-за чего его часто видят на коленях у отца. У людей нередко создается неправильное впечатление, будто сына артист любит больше. Максим заверил, что это не так.