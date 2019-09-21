НОВОСТИ

Лиза Галкина примерила цветочный венок

Дочь Аллы Пугачевой в свой день рождения выбрала яркий солнечный наряд.

Лиза Галкина примерила цветочный венок
Лиза Галкина/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

Поклонники Лизы Галкиной показали на ее фан-страничке новую фотографию девочки. Кадр был сделан в день шестилетия малышки.

На фото Елизавета примеряет нежный венок из белых и сиреневых цветов. На свой праздник девочка надела неоново-розовое платье на лямках.

Напомним, Лиза и Гарри Галкины отметили день своего рождения 18 сентября. Известно, что старшей среди близнецов является Лиза. Она появилась на свет на одну минуту раньше мальчика. Максим Галкин в одном из интервью говорил, что это повлияло на характеры малышей.

Девочка чувствует себя взрослее и самостоятельнее. А Гарри постоянно требует к себе внимание, из-за чего его часто видят на коленях у отца. У людей нередко создается неправильное впечатление, будто сына артист любит больше. Максим заверил, что это не так.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаЛиза и Гарри ГалкиныМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза Галкина примерила цветочный венок
Интересно?
Поделись с друзьями: