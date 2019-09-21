Волочкова рассказала, как хорошеет с помощью соли в бане

Кроме «королевы шпагатов» у балерины есть еще одно прозвище.

«Гроза банщиков» — так еще называют Анастасию Волочкову. Балерина известна своей страстной привязанностью к русской бане. В парилке она может выдержать такие температуры, на какие способен далеко не каждый крепкий мужчина.

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Артистка с 13 лет увлекается парением и за это время у нее накопился богатый опыт. Своими знаниями о целительной силе русской бани Анастасия поделилась в своем блоге.

В бане у балерины на каменке лежат куски горной соли. Кроме того, на камни она посыпает еще и обычную пищевую соль. А когда поддает пару, образуется белое полезное минеральное облако.

Солевые процедуры в этот момент принимают и легкие, и кожа одновременно. Таким образом мы помогаем организму справиться с бронхо-легочными недомоганиями, повышаем иммунитет и очищаем кожу от токсинов, считает звезда российской сцены.

Усилить бьюти-эффект поможет использование соли как скраба. По словам балерины, в сочетании с паром эта процедура способствует выведению лишней жидкости из организма. Кроме того, кожа после нее становится очень гладкой и нежной.