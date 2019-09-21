«Ранимая девочка»: жена Джигана поведала о характере младшей дочери

Супруга российского исполнителя Джигана Оксана Самойлова старается все свободное время отдавать дочерям. Пара воспитывает 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею и 2-летнюю Майю.

По характеру девочки совсем друг на друга не похожи. Из троих самая ранимая – младшая. Самойлова не раз говорила, что малышку Майю легко растрогать. Накануне в ее блоге появился короткий ролик, где девочка смотрит мультфильм про слоненка Дамбо. Как только главный персонаж начал плакать, слезы появились и на глазах младшей дочери Джигана.

«Майя очень сентиментальная, она жалеет всех, всегда и везде. Мультики с грустными моментами мы смотрим вот так. Но самая великая печаль для неё — это песня «Спокойной ночи малыши», она просто рыдает если не дай бог её услышит где-то, вот такая ранимая девочка», — описала характер малышки Оксана Самойлова.

Напомним, в начале сентября звездная семья вернулась после длительного отдыха в Москву. Для путешествия Джиган и Оксана Самойлова выбрали остров в штате Флорида. Но из-за урагана застряли на нем: ради безопасности людей на время транспортное сообщение с материком прервали. После нескольких дней «заточения» семья при первой же возможности вернулась домой.