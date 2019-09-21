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Нейрохирург Института Бурденко объяснил специфику рака Заворотнюк

Опухоли головного мозга одни из самых редких и труднопрогнозируемых.

Нейрохирург Института Бурденко объяснил специфику рака Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/globallookpress.com

Александр Саникидзе, нейрохируг Института нейрохирургии имени Бурденко, рассказал в интервью «Комсомольской правде» о специфике глиобластомы. Рак головного мозга, согласно неофициальным источникам, диагностирован у Анастасии Заворотнюк.

По словам врача, актриса обращалась к ним в институт ранее на правах анонимности, однако лечиться предпочла за границей, а затем в другой частной клинике.

Глиобластома, которой якобы больна Заворотнюк, по-прежнему редкое заболевание. Из всех случаев злокачественных новообразований рак мозга составляет около 2%. Однако количество заболевших им все-таки увеличивается.

Увы, но назначить эффективную профилактику рака мозга практически невозможно, поскольку причины его возникновения до сих пор неясны. Например, известно, что из-за курения риск появления злокачественных опухолей в легких увеличивается в десять раз. А вот что влияет на появление рака в мозгу – науке еще предстоит узнать.

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Нейрохирург Института Бурденко объяснил специфику рака Заворотнюк
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